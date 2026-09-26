Homicidios

Caso Fernandito: Dan 78 Años de Cárcel a Asesinos de Menor de Edad en Edomex

Los sentenciados privaron de la libertad al niño para que su mamá les pagara la deuda en el municipio de La Paz

El menor fue secuestrado y posteriormente asesinado por una deuda económica de su madreFoto: Archivo
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