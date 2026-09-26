Homicidios Caso Fernandito: Dan 78 Años de Cárcel a Asesinos de Menor de Edad en Edomex Los sentenciados privaron de la libertad al niño para que su mamá les pagara la deuda en el municipio de La Paz Foto: Archivo Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 25 sep 2026 | 20:53 CST Actualizado 25 sep 2026 | 20:53 CST Agregar a Fuentes

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Justicia

A más de un año del asesinato de Fernandito, un niño de 5 años de edad, en el municipio de La Paz, Estado de México, la Fiscalía estatal confirmó la sentencia en contra de tres personas involucradas en el crimen, el cual se originó por una deuda de la madre del menor. Luego de encontrar las pruebas suficientes para determinar su participación en los delitos de secuestro que causa la muerte y delitos vinculados a la desaparición de personas, Lilia Delgado Pérez, Ana Lilia Morales Delgado y Carlos Morales Cruz fueron sentenciados a 78 años y 9 meses de prisión.

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Los tres imputados eran integrantes de una familia. El 28 de julio de 2025, privaron de la libertad a Fernandito, con la finalidad de presionar a su madre para que les pagara un adeudo de mil pesos.

La madre del menor acudió al domicilio de los agresores para recuperar a su hijo; no obstante, lo ocultaron. Incluso, le dijeron que ya lo habían entregado a otros familiares y que ya no estaban con ellos.

Por esta razón, Noemí acudió a denunciar los hechos, pero las autoridades no la ayudaron. Un día después, el 4 de agosto, volvió a pedir la intervención de la Policía, por lo que los oficiales realizaron la búsqueda del niño en el domicilio de los sentenciados; lo encontraron sin vida a causa de una lesión en el cráneo.

“Se percataron de un olor fétido que provenía de unas bolsas en el patio de la vecindad, en cuyo interior lamentablemente se localizó el cuerpo sin vida y en estado de descomposición del menor de edad”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

Según las pruebas periciales, la víctima presentó fracturas en clavícula y costilla, así como lesiones contusas. La causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico con un intervalo de muerte de 3 a 5 días previos al hallazgo, es decir, que Fernandito fue asesinado entre el 30 de julio y el 2 de agosto.

Lilia, Ana Lilia y Carlos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde, tras el análisis de las evidencias, se les determinó una pena de 78 años y 9 meses de prisión.

Además, les fijó multas de 1 millón 258 mil 682 pesos, el ⁠pago de la reparación del daño moral por la cantidad de 618 mil 712 pesos y pago de la reparación del daño material por la cantidad de 39 mil pesos, así como la ⁠suspensión de derechos políticos y civiles.

Foto: Fiscalía Edomex

Es importante destacar que, durante las investigaciones, la Fiscalía realizó un proceso legal por la probable responsabilidad de servidores públicos en la comisión de actos de abuso de autoridad por la negación del servicio en perjuicio de la madre de Fernandito.

Debido a que cuando la mujer fue a denunciar que no le querían devolver a su hijo, el agente del Ministerio Público respondió: “hay que esperar a la licenciada Brenda, porque yo ya me voy”, y si no quería esperar, podía acudir a otra agencia para realizar su denuncia.