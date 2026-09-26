Internacional

Papa Advierte que la IA Sin Supervisión Podría 'Destruir a la Humanidad'

El sumo pontífice mostró su preocupación por la dignidad de la vida humana, a lo que llamó 'las amenazas que plantea la inteligencia artificial'

Papa Advierte que IA Sin Supervisión Podría 'Destruir a la Humanidad'El papa León en papamóvil a su llegada a una vigilia de oración con jóvenes en el Stade de France de Saint-Denis, Francia, 25 de septiembre de 2026. Foto: Reuters

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