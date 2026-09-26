Papa Advierte que la IA Sin Supervisión Podría 'Destruir a la Humanidad'

El papa León XIV advirtió este viernes que un "paraíso de las máquinas" sin supervisión corría el riesgo de destruir a la humanidad, al iniciar un viaje a Francia, en la era de la inteligencia artificial, la carrera armamentista nuclear y otras amenazas para la vida misma.

El pontífice expresó inquietudes existenciales sobre el progreso científico, la vida y los derechos humanos durante su discurso inaugural ante el presidente Emmanuel Macron y las autoridades en el Palacio del Elíseo, y posteriormente ante diplomáticos y funcionarios de las Naciones Unidas en la sede de la UNESCO, la organización de la ONU para la cultura y la educación.

Con guerras azotando Europa y Oriente Medio, reafirmó la oposición del Vaticano a las armas nucleares y calificó de "errónea" la doctrina de la disuasión nuclear, ya que solo alimentaba una nueva carrera armamentista.

"La paz no es un equilibrio de poder; más bien, se construye día a día mediante el diálogo y la justicia", afirmó.

León estará cuatro días en Francia, país donde la Iglesia católica ha perdido influencia en cuestiones éticas debido al estricto enfoque de la laicidad consagrado en la Constitución francesa.

No obstante, miles de personas se congregaron a lo largo del recorrido de su comitiva agitando banderas de Francia y de la Santa Sede; algunos soportaron horas de un calor inusual para lograr verlo, aunque fuera un instante.

La afluencia de público puso de manifiesto el sorprendente interés que despertó la visita de León, la primera visita oficial de Estado de un papa a Francia en 18 años.

"Verlo rezar con nosotros nos reconforta en nuestra fe y en nuestro camino", comentó la religiosa senegalesa Antonia Faye, radiante tras asistir a su primer acto con un papa: un servicio de oración vespertino en Notre Dame amenizado por coros angelicales y el imponente órgano de la catedral.

"Estar con el papa es distinto a estar o rezar en soledad. Sentimos la bendición que descendía sobre nosotros", dijo.

Para Macron, a quien la Constitución impide aspirar a un tercer mandato en las elecciones de mayo, recibir al papa estadounidense representa una especie de broche de oro. El papa Francisco se había negado reiteradamente a realizar una visita de Estado formal a Francia durante sus 12 años de pontificado y rechazó explícitamente asistir a la inauguración de la catedral de Notre Dame reconstruida en 2024, un proyecto impulsado por Macron.

Con una amplia sonrisa mientras Leo hablaba en francés, Macron agradeció al papa su visita y expresó: "Está aquí con nosotros en una visita prolongada, dedicándonos su tiempo, y eso resulta conmovedor".

En su discurso ante Macron y otras autoridades gubernamentales y diplomáticas, el papa recordó a Francia sus "profundas raíces cristianas" e instó a los franceses a recordar que el derecho a la vida es el "fundamento indispensable de cualquier otro derecho humano".

Su preocupación por la dignidad de la vida humana y de la humanidad en su conjunto se extendió a las amenazas que plantea la inteligencia artificial.

"La paradoja se ha vuelto cada vez más evidente: mientras se atribuye 'inteligencia' a los sistemas computacionales, nos cuesta reconocer la dignidad inalienable de las personas humanas, cuyas vidas se juzgan según criterios de eficiencia y, cuando se considera que ya no son productivas, son rechazadas y descartadas", afirmó.

Desde el inicio mismo de su pontificado, el papa ha señalado a la IA como uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad. Dedicó su primera encíclica a este tema, titulada "Humanidad Magnífica", en la que abogaba por una regulación sólida y por qué los desarrolladores de IA trabajaran en favor del bien común en lugar de buscar el lucro.

También hizo un llamado a los desarrolladores de IA y a los líderes políticos responsables de su regulación para que frenaran el ritmo, una petición que varias de las principales empresas del sector parecen haber tomado muy en cuenta recientemente.

"Si queremos evitar perder nuestra humanidad en medio de un 'paraíso de máquinas' que invade y condiciona nuestra vida cotidiana, existe una necesidad urgente de educación en el discernimiento ético y en la capacidad de reconocer el bien moral", señaló.

HVI