Política

Aprueban Reforma para Eliminar el Fuero a Alcaldes y Síndicos en Veracruz

El Congreso del Estado aprobó eliminar la inmunidad a servidores públicos de la entidad veracruzana

Aprueban Reforma para Eliminar el Fuero a Alcaldes y Síndicos en VeracruzLa Fiscalía y los jueces podrán actuar sin esperar la votación del Congreso. Foto: N+

Destacado

Con 38 votos a favor, Veracruz retira la inmunidad a autoridades municipales. La fiscalía podrá actuar sin esperar al Congreso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+