Medio Ambiente

Huracán Polo se Aleja de Jalisco; Deja Saldo Blanco

Durante su trayectoria provocó oleaje de hasta 2 metros de altura y marea alta

El huracán Polo se alejó de las costas de JaliscoHuracán Polo deja saldo blanco. Foto: N+

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Huracán Polo se aleja de Jalisco dejando saldo blanco. Las playas siguen recibiendo turistas, pero otro huracán podría formarse pronto

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