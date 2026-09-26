Huracán Polo se Aleja de Jalisco; Deja Saldo Blanco

El paso del huracán Polo por las costas de Jalisco no dejó afectaciones ni personas lesionadas, por lo que se reporta saldo blanco en el estado.

Ante la posibilidad de lluvias durante el fin de semana, los refugios temporales permanecen habilitados y con personal de la CEA, el DIF y el SAMU, mientras Protección Civil mantiene el operativo preventivo en comunidades ubicadas en zonas de riesgo.

Ignacio Aguilar, director operativo de Protección Civil Jalisco, declaró: “El Sistema Meteorológico Nacional nos dice que todavía el fin de semana pudiéramos tener un tanto de lluvias, entonces esa es la información que estamos llevando a todas las comunidades que están ubicadas en zonas de riesgo, entonces seguimos trabajando de esa manera. Los refugios temporales se mantienen, tenemos personal de CEA, del DIF, de SAMU”.

Protección Civil Jalisco y otras dependencias que se dieron cita para atender eventualidades poco a poco disminuyeron su estado de fuerza; sin embargo, el operativo de prevención continuará durante el fin de semana.

La lluvia no llegó con la intensidad esperada y los turistas no dejaron de llegar a las playas de Cihuatlán, Melaque y Barra de Navidad, que registraban al menos 50 por ciento de ocupación hotelera, mientras que durante el fin de semana esta cifra se incrementó.

Los restauranteros cuyos negocios se encuentran en la playa fueron quienes decidieron descansar únicamente el jueves debido al pronóstico de lluvia. Este viernes, la actividad regresó.

Este viernes, los turistas continuaron con sus actividades en las playas de Melaque, pese al paso del huracán Polo, que poco a poco se alejaba de las costas jaliscienses.

Sin embargo, esta tranquilidad podría durar solo algunos días, debido a que otro huracán comienza a formarse y podría llegar a las costas de Jalisco la próxima semana.