Captan Agresión de Padre a Hija en Jardines del Sauz, Guadalajara

Una joven de 23 años denunció haber sido víctima de un ataque por parte de su propio padre en la colonia Jardines del Sauz, en Guadalajara, luego de que una confrontación familiar escalara hasta un presunto intento de feminicidio.

A través de redes sociales, la joven compartió videos captados por las cámaras de seguridad de su propia casa, en los que se observa cómo el hombre la amenaza con un machete para después golpearla.

Según el testimonio de la joven, la agresión ocurrió luego de una confrontación familiar que escaló hasta convertirse en un presunto intento de feminicidio. Tras lo ocurrido, presentó una denuncia ante la Fiscalía, aunque hasta el momento el presunto responsable no ha sido capturado.

La Fiscalía de Jalisco informó que ya dictó medidas de protección a su favor, las cuales deberán ser ratificadas ante un juez en los próximos días.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto de 2026 se registraron 9 mil 045 casos de violencia familiar en Jalisco. Sin embargo, este delito no contempla únicamente agresiones físicas, sino también actos de violencia psicológica, sexual, patrimonial y económica, entre otras formas de agresión.