Seguridad

Captan Agresión de Padre a Hija en Jardines del Sauz, Guadalajara

La joven ya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía del Estado por el presunto intento de feminicidio

Joven denuncia agresiónEl ataque fue captado por una cámara. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Confrontación familiar en Jardines del Sauz termina en intento de feminicidio. La joven denunció a su padre tras ser atacada con un machete

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+