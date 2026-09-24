Seguridad

Eduardo Isaac ‘N’ Vinculado por el Feminicidio de Karla Margarita en Zapopan

La joven, estudiante de medicina, era originaria de Guanajuato y radicaba en Guadalajara; fue localizada sin vida en una brecha

Vinculado por feminicidioVinculan al presunto feminicida de Karla Margarita. Foto: Fiscalía de Jalisco

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Eduardo Isaac 'N' es vinculado por el feminicidio de Karla Margarita en Zapopan. La joven estudiante de medicina fue hallada sin vida tras un desvío en su ruta

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+