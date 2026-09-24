Eduardo Isaac ‘N’ fue vinculado a proceso por el feminicidio de Karla Margarita, joven estudiante de medicina originaria de Guanajuato, luego de que un juez determinara que existen datos suficientes para establecer que el señalado estuvo en el lugar donde la víctima fue localizada sin vida.

La resolución se tomó durante la continuación de la audiencia inicial, en la que también se fijaron dos años de prisión preventiva y un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Juan Gerardo de León, asesor jurídico de la familia, comentó: "Se llegó a la conclusión de que se le vinculó a proceso y se dio un plazo para el cierre de la investigación complementaria. De 3 meses que finaliza el 22 de diciembre, se le vinculó por delito de feminicidio, y pues vamos a continuar con el proceso para intentar obtener justicia".

De acuerdo con los datos aportados por el Ministerio Público, Eduardo Isaac ‘N’ habría desviado la ruta cuando trasladaba a Karla en un viaje solicitado mediante una plataforma.

La joven pidió el servicio el 14 de septiembre, a las 20:42 horas, en una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de avenida Patria y Vallarta, en la colonia Prados Vallarta. Su destino era una reunión con amigos en la avenida Juan Manuel Ruvalcaba, en Tesistán, en un recorrido de 24 kilómetros y alrededor de 50 minutos.

La defensa de la víctima señaló que Karla dejó de contestar los mensajes que le enviaron sus familiares alrededor de las 21:00 horas.

Según el rastreo de GPS, la motocicleta en la que viajaba se desvió cerca de esa hora hacia la brecha de Las Agujas, en Zapopan. El vehículo habría permanecido inmóvil durante alrededor de 25 minutos en el sitio donde posteriormente fue localizada la joven sin vida.

A las 21:35 horas, cámaras de videovigilancia de la zona captaron al imputado mientras continuaba su camino solo.

Posteriormente, habría vendido el teléfono celular de la joven al guardia de una fábrica cercana por 200 pesos. El señalado tenía apenas dos meses trabajando como conductor de plataforma.

Como parte de su defensa, Eduardo Isaac ‘N’ presentó como testigo a su padre, quien sería el propietario de la motocicleta involucrada.

Durante su testimonio, el padre aseguró que su hijo le llamó para pedirle auxilio, luego de que supuestamente dos sujetos los interceptaran para asaltarlos. También refirió que le pidió a su hijo que regresara a la zona para verificar cómo se encontraba su pasajera.

Entre los elementos de prueba se encontraban las prendas que supuestamente vestía el imputado el día del asesinato.

Asimismo, se señaló que supuestamente habría acudido a la Fiscalía para denunciar el robo de la motocicleta; sin embargo, la defensa de la víctima indicó que no existía una denuncia formal.

Durante la audiencia, el imputado se abstuvo de hablar. La familia de Karla no estuvo presente, aunque envió un mensaje.

El asesor jurídico de la familia declaró: "Sí, están obviamente, muy afligidos y aprovecho. La ocasión para comentarles que nos hicieron una petición expresa en el sentido de que por favor no traten porque evidentemente soy algo muy doloroso para ellos, pues de no tener una comunicación con ellos".