El fenómeno de El Niño podría estar relacionado con hasta 451 mil muertes globales adicionales por calor extremo entre junio de 2026 y febrero de 2027, de acuerdo con una estimación del Climate Impact Lab, de la Universidad de Chicago.

El cálculo corresponde a fallecimientos adicionales respecto de los que se esperarían durante un año normal y no representa un registro de personas que ya hayan muerto. Para el periodo de septiembre de 2026 a febrero de 2027, la investigación estima alrededor de 239 mil muertes adicionales, con un margen de incertidumbre de 11 mil.

El estudio proyecta que las temperaturas terrestres se ubiquen alrededor de 1.2 grados Celsius por encima del promedio y que los días de calor extremo aumenten aproximadamente 44 % frente a un año normal. Para elaborar la estimación, los investigadores relacionaron temperaturas y mortalidad en 24 mil 378 regiones del mundo con los pronósticos de temperatura para los próximos meses.

Entre los países y regiones con mayores impactos proyectados aparecen Nigeria, Indonesia, Sudán, India y Brasil. El análisis también contempla a México, con una estimación de alrededor de 990 muertes adicionales relacionadas con el calor bajo el escenario planteado.

Los investigadores señalan que las cifras no son inevitables y que las medidas de prevención pueden reducir la cifra. Entre las acciones consideradas están los sistemas de alerta por calor, centros de enfriamiento, mayor capacidad hospitalaria durante periodos de temperaturas extremas y medidas de protección para personas que trabajan al aire libre.

La advertencia ocurre mientras la Organización Meteorológica Mundial mantiene el pronóstico de que El Niño continuará fortaleciéndose y alcanzará una intensidad muy fuerte hacia finales de 2026. La organización estima una probabilidad cercana al 100 por ciento de que el fenómeno persista hasta febrero de 2027.

La OMM advirtió que un episodio muy fuerte puede modificar los patrones de temperatura y precipitación en distintas regiones, con riesgos asociados a calor extremo, sequías e inundaciones. También aclaró que la intensidad del fenómeno no determina por sí sola la magnitud de sus efectos en cada país, debido a las diferencias regionales y estacionales.

Este miércoles 23 de septiembre, la organización llamó a gobiernos y comunidades a prepararse ante los riesgos para la salud relacionados con el fortalecimiento de El Niño, incluidos los asociados con calor extremo, inundaciones y sequías.

El Niño es un fenómeno natural caracterizado por el calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial. Sus efectos pueden extenderse a otras regiones del planeta al modificar los patrones de temperatura, precipitación y circulación atmosférica.

PT