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El Niño Podría Provocar Más de 400 Mil Muertes Globales: Brasil, en Riesgo por Calor Extremo

La investigación estima cientos de miles de fallecimientos asociados a temperaturas elevadas durante meses próximos

El Niño Podría Provocar Más de 400 Mil Muertes Globales: Brasil, en Riesgo por Calor ExtremoCuartoscuro

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Estudio alerta sobre 451 mil muertes por calor extremo debido al fenómeno climático de El Niño.

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