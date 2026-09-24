El Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz Norte emitió un comunicado donde descartan la existencia de insectos en el área de urgencias del Hospital General de Zona (HGZ) No. 71.

Luego de que se viralizaran imágenes de garrapatas, detallaron que se realizó una revisión en las áreas de Ropería y Urgencias, así como el cambio de la ropa hospitalaria, sin detectar la presencia de los insectos.

Además, señalaron que la última fumigación que se realizó en las instalaciones fue en el mes de agosto y está programada una nueva en el mes de septiembre. Así mismo, dijeron que la ropa hospitalaria es sometida a procesos especializados de lavado y desinfección en una planta resguardada para ello, a cargo de personal capacitado y bajo controles de seguridad.