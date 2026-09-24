Salud

IMSS Desmiente Presencia de Garrapatas en Hospital de Veracruz

Luego de que derechohabientes reportaran la presunta presencia de insectos, la clínica informó sobre la situación

IMSS Díaz Mirón emite comunicado por garrapatasDetallaron que existe un protocolo de higiene para evitar estos casos. Foto: N+

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Imágenes virales de garrapatas en el HGZ No. 71 desmentidas por el IMSS. Revisión y medidas de higiene confirman la seguridad en el hospital.

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