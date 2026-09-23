Alrededor de 30 personas enfermaron después de participar en una faena comunitaria para el desazolve de una cisterna en la localidad de Tlacolula al norte del estado de Veracruz.

‘Acudimos a una faena al lugar donde nos abastecemos de agua, para limpiar el pasado día sábado 12 de septiembre para realizar la faena en limpiar la cisterna de agua de donde nos abastecemos y fue cuando los compañeros quienes entraron a limpiar, pues, se llegaron a infectar”, dijo Severo Osorio Osorio, Agente Municipal de Tlacolula

Los primeros síntomas aparecieron un día después de la faena, con dolor de cabeza, fiebre, dolor corporal y vómito. hasta el momento no existe un diagnóstico confirmado y se analizan las muestras tomadas a los pacientes.

‘A lo mejor por el tiempo que estaba tapado o por el tiempo que no se limpiaba, pues había murciélagos, y estaba infectado el lugar adentro’, señaló Severo Osorio Osorio, Agente Municipal de Tlacolula.

Un total de 17 personas permanecen hospitalizadas y bajo observación médica. Diez se encuentran en el Hospital Civil de Tuxpan, cuatro en Chicontepec, y el resto en Cerro Azul, ISSSTE Tuxpan y Tantoyuca. Otras 13 personas fueron dadas de alta.