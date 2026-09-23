Salud

Enferman Tras Limpiar Cisterna en Veracruz; 17 Personas Permanecen Hospitalizados

Las autoridades sanitarias analizan muestras obtenidas de los afectados para establecer qué originó los padecimientos

Faena en Tlacolula deja 30 enfermos por limpiar cisternaFaena en Tlacolula deja 30 enfermos por limpiar cisterna. Foto: Archivo N+

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30 personas enferman tras limpiar cisterna en Tlacolula, Veracruz. Autoridades investigan el origen de los síntomas

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