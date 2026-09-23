Seguridad

Ataque Armado Deja un Muerto y Cuatro Heridos en Silao, Guanajuato

Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Los Ángeles; Hay Joven de Gravedad

La zona fue acordonada por elementos de Seguridad.Foto: N+

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Abren fuego en la colonia Los Ángeles, dejando un muerto y varios heridos.

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