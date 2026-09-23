Varios jóvenes que se encontraban platicando en una esquina de la colonia Los Ángeles, en Silao, fueron atacados a balazos por motociclistas, dejando cómo saldo una persona muerta y cuatro más lesionados.

De acuerdo a reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron durante la noche, cuando varios jóvenes se encontraban conviviendo en una esquina, cuando en cierto momento, dos hombres a bordo de una moto se acercaron.

Sin mediar palabra los motociclistas sacaron entre sus pertenencias, un arma y comenzaron a disparar en repetidas ocasiones, para después darse a la fuga, dejando gravemente a varios heridos.

A los pocos minutos policías de Silao, llegaron al lugar al mismo tiempo que elementos de la Guardia Nacional y paramédicos, quienes brindaron atención médica, pero uno de los jóvenes ya no contaba con signos vitales.

En el lugar, cuatro adolescentes más resultaron lesionados, por lo que fueron estabilizados para después ser trasladados al hospital, mientras tanto personal de la Fiscalía de Guanajuato y de la Semefo acudieron al lugar para comenzar con las indagatorias correspondientes.