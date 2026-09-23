Seguridad

Decomisan Droga y Detienen a Tres Mujeres en Ramos Arizpe, Coahuila

Elementos de la FGE aseguraron los narcóticos en un domicilio ubicado en la colonia Villa Poniente

Decomisan Droga y Detienen a Tres Mujeres en Ramos Arizpe, CoahuilaLas mujeres quedaron a disposición de las autoridades correspondientes. Foto: Policía Estatal

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