Más de cuatro kilos de droga decomisada y tres mujeres detenidas, fue el resultado de una diligencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) en un domicilio de Ramos Arizpe, Coahuila.

Se informó que las acciones fueron encabezadas por el Grupo de Reacción Especializado Contra el Crimen y el Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo, quienes acudieron al inmueble ubicado en la calle Del Nogalar, de la colonia Villa Poniente, donde presuntamente se realizaba la venta de marihuana y cristal.

Durante la diligencia se localizaron diversas bolsas y envoltorios de plástico que contenían hierba verde y seca con características físicas de la marihuana, con un peso total aproximada de 4.4 kilogramos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a Mujeres tras Decomiso de Droga en Ramos Arizpe, Coahuila

Así mismo, se encontró una bolsa que en su interior contenía polvo blanco con características similares a la cocaína con un peso de 400 gramos. Como resultado de estas acciones, también fueron detenidas tres mujeres, quienes quedaron a disposición de la autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica conforme avance la investigación.