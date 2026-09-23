Accidentes

Muere Adulto Mayor al Incendiarse su Casa en Piedras Negras, Coahuila

Paramédicos de Bomberos y Protección Civil confirmaron el deceso del hombre de la tercera edad

Muere Adulto Mayor al Incendiarse su Casa en Piedras Negras, CoahuilaElementos de seguridad acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes. Foto: N+

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