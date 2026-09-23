Un hombre identificado como Pedro Yañez, de aproximadamente 70 años, perdió la vida luego de incendiarse su casa ubicada sobre la calle Centenario en la colonia Bravo, en Piedras Negras.

Vecinos manifestaron que minutos antes intentaron ayudarlo a instalar un tanque de gas LP, sin embargo, se negó a recibir ayuda, momentos después escucharon un fuerte estruendo y vieron que salía humo del interior de la casa.

De inmediato realizaron el reporte al 911 de emergencia, paramédicos de Bomberos y Protección Civil acudieron al lugar quienes confirmaron el deceso de la persona.

Posteriormente, Seguridad Pública acordonó el área para que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaran las diligencias correspondientes para establecer que fue lo que ocurrió realmente.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarles la necropsia de ley y determinar la causa real de su fallecimiento mientras que se espera que familiares acudan a realizar los trámites correspondientes para que les entreguen el cuerpo y darle cristiana sepultura.