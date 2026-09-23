Seguridad

Decomisan Droga en Autobús de Pasajeros en Allende, Coahuila

Elementos de seguridad localizaron los narcóticos en el área de maleteros durante un filtro de revisión

Decomisan Droga en Autobús de Pasajeros en Allende, CoahuilaEl conductor fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República. Foto: N+

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