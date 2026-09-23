Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, destacamentados en la antigua garita del kilómetro 53, en Allende, Coahuila, decomisaron un paquete con droga que era transportado en un autobús de pasajeros.

El hallazgo se realizó durante un filtro de revisión, cuando los elementos llevaron a cabo una segunda inspección del área de maleteros mediante un equipo de rayos X, con el que detectaron un paquete que llamó su atención.

Al revisar su contenido, se localizaron 300 gramos de una sustancia con características similares al cristal. Ante este hecho, los elementos aseguraron tanto el paquete como la unidad de transporte.

De acuerdo con los primeros informes proporcionado por las autoridades, el autobús procedía de Monterrey, Nuevo León, y tenía como destino Ciudad Acuña, Coahuila.

La droga y el autobús fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, con sede en Piedras Negras, donde se realizarán las indagatorias correspondientes y se recabará la declaración del conductor para determinar cómo llegó el paquete al vehículo.