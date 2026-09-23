Recorridos de vigilancia se realizan en la carretera México 15 en Sonora, con apoyo de diferentes corporaciones de seguridad federal y estatal, para la detención de retenes falsos que han sido denunciados en redes sociales, informó Gustavo Salas Chávez.

El fiscal general de Justicia en Sonora dijo que desde que se tuvo conocimiento de los hechos, se implementaron operativos en campo, enfocados a dar con los responsables de estos puntos de revisión que son ilegales.

“Con base en la orden de investigación girada por el Ministerio Público del Fuero Común, se han abocado a hacer recorridos y barridos en la carretera para tratar de localizar e identificar a estos sujetos que aparecen en algún video, donde hay una denuncia concreta de un particular en contra de ellos y estamos trabajando en campo”.

Salas Chávez aclaró que se acordó que los puntos de revisión de las fuerzas federales deben estar plenamente identificados con lonas y códigos QR, y aplicar protocolos oficiales de revisión.

Por su parte, el gobernador del estado, Alfonso Durazo, refirió que no todos los videos que han sido difundidos en redes sociales, corresponden a fechas recientes.

“Algunos de los videos que han circulado son reales, otros son falsos, y otros son de Sonora, pero de años anteriores, entonces, a río revuelto, entonces se meten ahí muchos intereses y etcétera, hasta ociosos que complican el panorama”, Alfonso Durazo, Gobernador de Sonora.