Seguridad

Fiscalía de Sonora Investiga Presencia de Retenes Falsos en Carreteras del Estado

El fiscal general de Justicia en Sonora dijo que desde que se tuvo conocimiento de los hechos se implementaron operativos

Fiscalía de Sonora Investiga Presencia de Retenes Falsos en Carreteras del EstadoFiscalía de Sonora Investiga Presencia de Retenes Falsos. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+