Homicidios

Trasladan de Puebla a Sinaloa a Jesús Alberto 'N' por Homicidio de César Gastélum

El hombre fue arrestado en la entidad poblana junto con otro sujeto como probables responsables de la muerte del creador de contenido

Orden Aprehensión Jesús Alberto N Puebla Homicidio César Gastélum Tres Ríos Culiacán SinaloaJesus Alberto 'N' fue aprehendido en Culiacán por homicidio calificado. Foto: IG cesargastelum_57

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Jesús Alberto 'N' fue trasladado de Puebla a Sinaloa por el presunto homicidio del creador de contenido César Gastélum. La audiencia inicial será virtual. Descubre más sobre este caso.

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