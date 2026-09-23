La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que a través de elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), ejecutó en el estado de Puebla una orden de aprehensión en contra de Jesús Alberto ‘N’, de 25 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

Cabe destacar que el presunto asesino ya fue trasladado al municipio sinaloense de Culiacán y quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, en espera de la programación de la audiencia inicial, la cual habrá de realizarse de manera virtual.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de agosto de 2026, cuando la víctima se encontraba realizando una transmisión en vivo al exterior de un restaurante de comida rápida, en el sector Tres Ríos.

Al lugar arribó una motocicleta con dos personas a bordo y uno de ellos presuntamente realizó disparos en su contra, causándole heridas que posteriormente le provocaron la muerte.

La Inspección General de Investigación de Homicidios Dolosos llevó a cabo las investigaciones correspondientes, derivado de las cuales se obtuvo una orden de aprehensión en contra de Jesús Alberto ‘N’.

Dicho mandato fue cumplimentado por elementos de la UNESA en el estado de Puebla, en coordinación con autoridades de dicha entidad y con base en el convenio de colaboración celebrado entre las Fiscalías Generales el 26 de agosto.

El 29 de agosto, luego de una audiencia, un juez de control calificó la legal detención y vinculó a proceso tanto a Jesús Daniel 'N' como a Jesús Alberto 'N', supuestamente relacionados con el homicidio del creador de contenido.

Con información de N+

GMAZ