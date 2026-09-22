Homicidios

Localizan Cuerpo Semienvuelto en una Cobija en Ciudad Juárez

La víctima fue localizada en un terreno baldío de la colonia Felipe Ángeles Ampliación

Autoridades investigan identidad y causa de muerteAutoridades investigan identidad y causa de muerte. Foto: N+

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Hallan cuerpo semienvuelto en cobija azul en Ciudad Juárez. Autoridades investigan identidad y causa de muerte

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