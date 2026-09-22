Localizan Cuerpo Semienvuelto en una Cobija en Ciudad Juárez

La mañana de este martes se reportó el hallazgo del cuerpo de una persona en un terreno baldío ubicado en el cruce de las calles Caballo 24 y Rocinante, de la colonia Felipe Ángeles Ampliación, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, el cuerpo se encontraba semienvuelto en una cobija de color azul, sin que hasta el momento se haya dado a conocer si presentaba algún tipo de huellas de violencia o impactos de arma de fuego.

El lugar fue asegurado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Defensa Nacional, quienes procedieron a resguardar el área para permitir que la Agencia Estatal de Investigación llevara a cabo las diligencias correspondientes.

Posteriormente, se solicitó la presencia de una unidad del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la víctima. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, las autoridades puedan determinar su identidad y la causa de muerte.