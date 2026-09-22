Localizan Dos Cuerpos con Huellas de Violencia en la Cuestecita en Tijuana
La Fiscalía General del Estado resguardó la zona tras el reporte, hasta el momento no hay detenidos relacionados con el crimen
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Los cuerpos de dos personas con visibles huellas de violencia y semidesnudos fueron localizados en un camino de terracería de la colonia La Cuestecita.
El hallazgo se registró durante la madrugada de este lunes 21 de septiembre, alrededor de las 04:30 horas, luego de que automovilistas que transitaban por la zona se percataron de las víctimas tendidas sobre el camino vecinal y realizaran el reporte al 911.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y confirmaron la presencia de los dos cadáveres. La zona fue acordonada de inmediato por las fuerzas de seguridad para resguardar la escena.
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las causas exactas de la muerte ni la identidad de los fallecidos.
JMR