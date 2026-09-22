Los cuerpos de dos personas con visibles huellas de violencia y semidesnudos fueron localizados en un camino de terracería de la colonia La Cuestecita.

El hallazgo se registró durante la madrugada de este lunes 21 de septiembre, alrededor de las 04:30 horas, luego de que automovilistas que transitaban por la zona se percataron de las víctimas tendidas sobre el camino vecinal y realizaran el reporte al 911.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y confirmaron la presencia de los dos cadáveres. La zona fue acordonada de inmediato por las fuerzas de seguridad para resguardar la escena.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las causas exactas de la muerte ni la identidad de los fallecidos.

JMR