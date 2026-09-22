Homicidios

Localizan Dos Cuerpos con Huellas de Violencia en la Cuestecita en Tijuana

La Fiscalía General del Estado resguardó la zona tras el reporte, hasta el momento no hay detenidos relacionados con el crimen

Localizan Dos Cuerpos con Huellas de Violencia en la Cuestecita en TijuanaLocalizan Dos Cuerpos con Huellas de Violencia en la Cuestecita en Tijuana | Foto: Rosales

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