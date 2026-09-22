Internacional

‘Quien No Se Someta Terminará en Bolsa y Muerto’: Presidente de Colombia a Delincuentes

La reacción del mandatario Abelardo de la Espriella se produce después de que se conociera la amenaza de un paro armado

‘Quien No Se Someta Va a Terminar en Bolsa y Muerto’: Presidente de Colombia a DelincuentesAbelardo de la Espriella, presidente de Colombia, 21 de septiembre de 2026. Foto: Presidencia de Colombia

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