Wilber Rafael Garcés Pérez habló por primera vez luego de que ayer fuera herido por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), en Austin, Texas.

El migrante fue trasladado este lunes desde el centro de detención de Pearsall a un hospital, afirmaron la abogada de Garcés, Lincoln-Goldfinch, y los congresistas demócratas Greg Casar y Joaquin Castro en la plataforma X.

"Está con un dolor tremendo y nos dice que la bala todavía está dentro de su lado izquierdo. No puede mover el lado izquierdo de su cuerpo", dijo Castro en un video difundido en redes sociales.

El joven de 28 años, quien trabajaba como repartidor para DoorDash en Austin, Texas, habló por primera vez y, a través de una llamada telefónica, dio a conocer las horas que ha vivido desde que recibió el disparo. Desde un centro de detención en Pearsall, a 200 kilómetros al suroeste de Austin, señaló que sigue con la bala en el cuerpo.

En tanto, rechazó que haya ocurrido una persecución a pie como declaró en un inicio la jefa de la Policía de Austin, Lisa Davis, y que derivó en la agresión por parte de ICE.

“No hubo una persecución a pie. Nunca salió del vehículo hasta que tuvo que salir del vehículo”, indicó una persona que escuchó las declaraciones de Wilber y tradujo la llamada en tiempo real para que los medios de comunicación pudieran escuchar.

El venezolano habló este lunes por teléfono con altavoz, durante una rueda de prensa convocada por su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, frente a medios de comunicación, líderes políticos y comunitarios.

"Estoy un poco mal, tengo la bala ahí adentro todavía”, dijo.

Describió su estado de salud y aseguró que continúa con la bala dentro de su cuerpo. “Estoy mal por el balazo que recibí y no he recibido la atención necesaria”, acusó.

Denunció que los agentes de ICE nunca le pidieron que se detuviera, tampoco encendieron las luces ni la sirena de la patrulla antes de golpear su automóvil. De acuerdo con su versión, los agentes impactaron lateralmente su vehículo. En ese momento, Wilber hizo una vuelta en U porque, según aseguró, quería encontrar un lugar donde estacionarse para poder preguntar qué pasaba a los agentes.

Según su relato, fue después de ese momento cuando recibió el disparo. Afirma que no sabe cuántos disparos hizo el agente y que él solamente sintió uno. Afirmó que, después de recibir el disparo, uno de los agentes entró a su vehículo y lo apagó por la fuerza.

En ese momento, Wilber le dijo al agente que tenía mucho dolor y que sentía que iba a desmayarse.

Durante la rueda de prensa, Wilber también dijo que la bala no fue retirada en el hospital y un médico le informó que no la retirarían porque estaba cerca de su columna. “No recibí atención médica adecuada”, repitió.

Al respecto, su abogada también confirmó que tiene la bala alojada en el cuerpo. "No ha recibido ningún analgésico y tuvo que dormir en el suelo".

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