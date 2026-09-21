Internacional

Trasladan a Hospital a Wilber Garcés, Migrante Herido de Bala por Agente de ICE en Austin

Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas disparó e hirió en la espalda al joven venezolano

Agente de ICE Disparó e Hirió a un Migrante Venezolano en Austin, TexasAP
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