Internacional

Adiós al Celular en Clases: Países de Latinoamérica que Ya Restringen su Uso

En el ámbito internacional, la preocupación por el uso de celulares en escuelas ha generado reacciones legislativas y políticas públicas que apuntan a limitar su presencia

Adiós al Celular en Clase: Países de Latinoamérica que Ya Restringen su UsoEstudiantes observan las pantallas de sus teléfonos móviles. Foto: Reuters

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