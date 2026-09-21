Javier Aguilar, ciudadano mexicano de 52 años y exoperador de una empresa de comercialización de petróleo, fue sentenciado en Brooklyn, Nueva York, a cuatro años de prisión por su participación en dos esquemas de sobornos a funcionarios de Ecuador y México.

Además de la pena de prisión, deberá pagar aproximadamente 7.13 millones de dólares en decomiso y una multa de 100 mil dólares. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que será deportado a México una vez que concluya su condena.

De acuerdo con documentos judiciales y las pruebas presentadas durante el juicio, Aguilar pagó más de un millón de dólares en sobornos a funcionarios de la empresa estatal ecuatoriana Petroecuador y de PEMEX Procurement International (PPI), filial de Petróleos Mexicanos (Pemex), con el objetivo de obtener y conservar contratos para Vitol Inc., su entonces empleador.

Según la información compartida por la Oficina de Asuntos Públicos, entre 2015 y 2020, Aguilar trabajó como operador de Vitol en Houston. En el caso relacionado con Ecuador, acordaron pagar sobornos a funcionarios para obtener un contrato de 300 millones de dólares para la compra de combustóleo para Vitol.

Las autoridades estadounidenses señalaron que para ocultar los pagos se utilizaron contratos falsos, facturas simuladas y empresas fachada constituidas en Curazao, Panamá y las Islas Caimán, además de cuentas de correo electrónico con identidades falsas.

En el caso relacionado con México, las pruebas establecieron que Aguilar utilizó el mismo sistema de empresas fachada y facturas simuladas para canalizar aproximadamente 600 mil dólares en sobornos a dos funcionarios de PPI.

Según el Departamento de Justicia, los pagos buscaban obtener contratos para que Vitol suministrara cientos de millones de dólares en gas etano a Pemex.

Aguilar fue declarado culpable en 2024 de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), de violar dicha legislación en relación con el esquema en Ecuador y de conspiración para cometer lavado de dinero. Ahora se le declaró culpable de cargos relacionados con el esquema de sobornos en México.

Además, se informó que siete de sus cómplices, entre ellos tres funcionarios de gobiernos extranjeros, también se declararon culpables por su participación en los esquemas y acordaron entregar en conjunto más de 63 millones de dólares derivados de las operaciones.

El caso también involucra a Vitol. En diciembre de 2020, la empresa admitió haber sobornado a funcionarios de Ecuador, México y Brasil en violación de las disposiciones antisoborno de la FCPA. Como parte de un acuerdo con autoridades estadounidenses y brasileñas, aceptó pagar 135 millones de dólares en sanciones.

La investigación fue realizada por la Unidad de Corrupción Internacional del FBI en Miami. La sentencia fue dictada el 18 de septiembre de 2026 en un tribunal federal de Brooklyn.

PT