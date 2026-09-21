Internacional

Condenan a Mexicano a 4 Años de Prisión en EUA por Sobornos a Funcionarios de México y Ecuador

Javier Aguilar también fue condenado por un esquema de corrupción en Ecuador y deberá pagar más de 7 millones de dólares

Corte NY, EUAnyept.uscourts.gov/

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Condenado a 4 años en EUA, Javier Aguilar deberá pagar 7.13 millones por sobornos a funcionarios de Pemex y Petroecuador.

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