Autoridades de California investigan la muerte de Presley Gerber, hijo mayor de Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, como una posible sobredosis.

En un comunicado, la Policía de Santa Mónica informó que respondieron al llamado de una posible sobredosis alrededor de las 9:35 horas y cuando los agentes llegaron encontraron a un hombre muerto.

"Hasta el momento no hay indicios de que se trate de un crimen", escribieron las autoridades e indicaron que la investigación se encontraba en curso.

El joven de 27 años murió en un centro de rehabilitación, según el registro del médico forense del condado de Los Ángeles publicado en su página web.

A su vez, el Departamento Forense de Los Ángeles aseguró que el informe sobre la causa y la forma de muerte del también modelo se había aplazado debido a unos estudios adicionales que fueron solicitados para llegar a una conclusión.

"Debido a que la investigación de la muerte está en curso, el Departamento de Medicina Forense no puede revelar qué pruebas y/o estudios se solicitaron. En los casos aplazados, la determinación de la causa de la muerte puede tardar algunos meses", precisó.

Gerber siguió los pasos de su madre y comenzó a modelar en su adolescencia tras firmar con la agencia IMG Models. A lo largo de su carrera, desfiló para marcas de alta moda como Burberry, Dolce & Gabbana y Moschino.

Debutó en las pasarelas a los 16 años, en un desfile de Moschino celebrado en Los Ángeles. En 2018 vivió uno de los momentos más mediáticos de su carrera, al protagonizar junto a su madre un anuncio de Pepsi para el Super Bowl, en el que ambos rindieron homenaje al comercial que la supermodelo había protagonizado en 1992.

Había hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental y abuso de sustancias, documentando su proceso en Instagram. Incluso inició una serie llamada "Mental Health Mondays" (Lunes de Salud Mental) en la plataforma para crear conciencia y compartir consejos de bienestar.

En varios episodios, relató sus propias experiencias con sustancias que iban desde la ketamina hasta el kratom, así como su paso por centros de rehabilitación.

En marzo publicó un video en Instagram desde México, donde dijo que planeaba consumir ibogaína, un potente psicodélico que se está estudiando como tratamiento para la adicción a los opioides, el trastorno de estrés postraumático y otras afecciones.

La ibogaína, conocida por provocar a veces problemas cardíacos potencialmente mortales, está prohibida en Estados Unidos bajo la categoría más restrictiva del gobierno federal para drogas ilegales de alto riesgo, aunque el presidente Donald Trump ordenó a su administración flexibilizar las restricciones e impulsar la investigación.

En una entrevista a Gerber, él recordaba que a menudo la gente le preguntaba: "Eras un niño tan feliz, ¿qué te pasó?".

"Lo que pasó fue que la vida siguió su curso y ya no podía preocuparme solo por una cosa, mi próxima comida y volver al océano, sino que tenía que empezar a ganar dinero, tenía que empezar a conseguir un trabajo".

HVI