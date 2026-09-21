Entretenimiento

Investigan la Muerte de Presley Gerber, Hijo de Cindy Crawford, como Una Posible Sobredosis

El joven de 27 años murió en un centro de rehabilitación, según el registro del médico forense del condado de Los Ángeles

Investigan como Sobredosis Muerte de Presley Gerber, Hijo de Cindy CrawfordPresley Walker Gerber asiste a un evento. Foto: AP
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