Entretenimiento

El Motivo de Salud que llevó a Presley Gerber a Visitar México Antes de su Muerte

El hijo de Cindy Crawford compartió desde Cancún parte de su proceso de recuperación en marzo. Murió el 20 de septiembre a los 27 años

presley-gerber-visito-mexico-antes-morirFoto: AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, buscó tratamiento en Cancún con ibogaína para sus adicciones. Murió a los 27 años en un centro de rehabilitación en EE.UU.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+