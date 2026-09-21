La Fiscalía General de la República informó que cuatro integrantes de una organización criminal responsables del secuestro de siete personas recibieron la pena máxima luego de que la autoridad judicial obtuviera la sentencia de entre 280 y 289 años de prisión para cada uno de ellos.

La investigación del agente del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, y luego de diversos procedimientos realizados, demostró que estas personas formaban parte de una célula del crimen organizado dedicada al secuestro, principalmente en el sur de Morelos. Entre las siete víctimas se encontraba el hijo del poeta y activista Javier Sicilia.

Uno de ellos, identificado como Alberto "N” recibió una sentencia de 289 años de prisión y multa de 2 millones 401 mil 245 pesos por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, en agravio de siete víctimas, delincuencia organizada y posesión de vehículo robado.

En tanto, Hugo "N” fue condenado por los mismos delitos, también en agravio de siete víctimas, a 289 años de prisión y multa de 4 millones 235 mil pesos.

En cuanto a Daniel "N”, “El Dany”, su condena es de 284 años de prisión y multa de 2 millones 395 mil 575 pesos por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, en agravio de siete víctimas, y delincuencia organizada.

Y Alejandro "N” fue sentenciado a 280 años de prisión y una multa de 25 millones 200 mil pesos por el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, en agravio de siete víctimas.

En un comunicado, la FGR indica que la averiguación previa señala que en marzo de 2011, los sentenciados y otros cómplices participaron en el secuestro de siete personas afuera de un bar en Jiutepec, Morelos.

Los sentenciados pertenecen al “Cártel del Pacífico Sur”, brazo armado del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. A sus víctimas las llevaron a una casa de seguridad, donde les quitaron la vida; después, los cuerpos fueron trasladados y abandonados en un vehículo en el Fraccionamiento Las Brisas, en Temixco, Morelos.

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