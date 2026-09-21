Seguridad

Dan Más de Mil Años de Prisión a 4 Hombres por el Secuestro del Hijo de Javier Sicilia

La FGR logró condenas de 280 a 289 años de prisión para cuatro integrantes del "Cártel del Pacífico Sur"

Sentencia de más de mil años de prisión por secuestro del hijo de Javier SiciliaCuartoscuro
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