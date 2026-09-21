Eugenio ’N’ fue detenido por Policías Ministeriales y presentado ante un juez, tras ser señalado por su presunta responsabilidad en un caso de abuso de a un menor de edad.

Los hechos que se le atribuyen habrían ocurrido aproximadamente hace 4 años, dentro de una escuela primaria de la colonia centro de Coxquihui. las investigaciones señalan que presuntamente el imputado habría aprovechado la relación académica que mantenía con la víctima.

Durante la audiencia inicial, el juez determinó que la detención fue legal y, tras la imputación de la Fiscalía, impuso prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso.

La siguiente audiencia fue programada para este 22 de septiembre, como parte del proceso penal 262/2026. la situación jurídica del imputado se definirá conforme avance el procedimiento judicial.