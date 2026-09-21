Seguridad

Detienen a Eugenio “N” por Presunto Abuso de un Menor en Veracruz

Los hechos investigados datan de hace cuatro años y habrían ocurrido dentro de un plantel ubicado en la zona centro de Coxquihui

Detienen a Eugenio 'N' por presunto abuso en escuela de VeracruzDetienen a Eugenio 'N' por presunto abuso en escuela de Veracruz. Foto: N+

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Eugenio 'N' detenido por presunto abuso a menor en Coxquihui. Los hechos ocurrieron presuntamente hace cuatro años en una escuela

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