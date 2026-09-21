Seguridad

Detienen a Siete Personas en Tamaulipas; Les Aseguran Armas y Vehículos

En operativos coordinados fueron decomisados siete fusiles, cartuchos, cargadores y dos unidades en distintos puntos del estado

Detienen a Siete Personas y Aseguran Armas y Vehículos en TamaulipasDetienen a Siete Personas y Aseguran Armas y Vehículos en Tamaulipas. Foto: SSPT

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Acciones del Gabinete de Seguridad en Tamaulipas: 7 detenidos y decomiso de armamento.

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