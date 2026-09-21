Como parte de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, autoridades realizaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas de fuego y distintos tipos de droga en 15 entidades del país, entre ellas Tamaulipas.

En Tamaulipas, elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía Estatal detuvieron a siete personas y aseguraron dos vehículos, siete armas largas, cuatro cargadores, 100 cartuchos y dos miras telescópicas.

Además, en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, sobre la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a una persona.

Durante esta acción fueron aseguradas cuatro armas largas, un arma corta, ocho cargadores, 239 cartuchos y dos vehículos.

Las acciones se realizaron también en Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora y Veracruz.