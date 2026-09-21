Sociedad

Edificio Isabel: Vecinos de Tacubaya Denuncian un 'Desalojo Silencioso'

Habitantes aseguran que enfrentan incrementos de renta y no renovación de contratos, situación que describen como un “desalojo silencioso”.

Vecinos alertan por los efectos de la gentrificación en Tacubaya.Vecinos alertan por los efectos de la gentrificación en Tacubaya. Foto: Cuartoscuro

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Vecinos del Edificio Isabel denuncian plagas, moho, filtraciones y falta de mantenimiento; cerca del 30% de sus 64 viviendas está vacío

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