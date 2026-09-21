Accidentes

Incendio Consume una Agencia de Autos en la GAM, CDMX

El fuego comenzó en el área de taller mecánico de una agencia automotriz, por lo que las llamas alcanzaron varios metros

El incendio ocurrió en una agencia automotriz en la colonia Nueva Industrial VallejoFoto: Especia
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