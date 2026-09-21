Los servicios de emergencia fueron alertados por un fuerte incendio en un inmueble ubicado en la colonia Nueva Industrial Vallejo, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero. Las llamas alcanzaron hasta cinco metros de altura.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el área de mecánica de una agencia automotriz cerca del Eje Central Lázaro Cárdenas. El jefe vulcano informó que elementos de Bomberos CDMX laboran en el lugar.

"Realizamos labores para extinguir el fuego y evitar su propagación", escribió en sus redes sociales.

En la calle Diana, se implementó un operativo a cargo de integrantes de Protección Civil, con la finalidad de acordonar el sitio y permitir la llegada de unidades de emergencia. Alrededor de 30 personas que laboraban al momento del incidente, lograron salir a tiempo, así lo narró Abel, empleado de la empresa Mylsa a N+.

"Salgo de trabajar y vi que todo estaba en llamas. Era mi hora de salida. Todos (mis compañeros) salieron", dijo.

La columna de humo alcanzó varios metros de altura, por lo que fue visible desde varios puntos de la GAM y de la alcaldía Azcapotzalco.

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Hasta el momento no se reportan personas lesionadas o intoxicadas, asimismo, se desconoce con exactitud cuál fue el origen de la emergencia, no obstante, testigos señalan que un vehículo quedó envuelto en llamas y pronto el fuego se extendió debido a que en el lugar almacenan materiales inflamables.

El perímetro de la agencia automotriz está resguardado por elementos de seguridad, quienes impiden el paso a los peatones para evitar algún incidente mientras se llevan a cabo las labores de enfriamiento y remoción de escombros.

Foto: N+

EPP