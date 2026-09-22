Una mujer de la tercera edad de 61 años murió luego de permanecer varios días hospitalizada a consecuencia de las lesiones que sufrió al caer por las escaleras de un bar el pasado 18 de septiembre.

La muerte de María del Carmen fue confirmada durante la madrugada de este lunes en el Hospital General de Zona número 2 del IMSS. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, al momento del accidente se encontraba acompañada de varios amigos en un bar, donde presuntamente uno de ellos la empujó a manera de broma, provocando que perdiera el equilibrio y cayera por las escaleras.

A consecuencia de la caída, la mujer sufrió un fuerte golpe en la cabeza y quedó inconsciente. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada para recibir atención médica y permaneció hospitalizada durante varios días, hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento.

La Fiscalía para las Mujeres y la Niñez en Coahuila atrajo inicialmente la investigación y detuvo al presunto responsable, quien fue vinculado a proceso por el delito de lesiones gravísimas. Sin embargo, luego de confirmarse la muerte de la víctima, las autoridades activaron el protocolo de feminicidio, por lo que las investigaciones continuarán para determinar las circunstancias del fallecimiento y establecer si los hechos pueden ser acreditados legalmente bajo esa figura.