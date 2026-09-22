Seguridad

Muere Mujer al Caer por las Escaleras de un Bar en Saltillo, Coahuila

La adulta mayor presuntamente habría sido empujada por uno de sus amigos

Muere Mujer al Caer por las Escaleras de un Bar en Saltillo, CoahuilaLa muerte de la mujer fue confirmada en el Hospital General de Zona número 2 del IMSS. Foto: N+

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