Árboles Caídos y Vehículos Varados Deja Lluvia en la Zona Conurbada de Puebla

La fuerte lluvia acompañada de tormenta eléctrica dejó diversas afectaciones en calles de la ciudad de Puebla y municipios pertenecientes a su zona conurbada.

Fue aproximadamente a las 18:00 horas de este lunes 21 de septiembre de 2026 que comenzaron las precipitaciones, inundando rápidamente calles y dificultando el tráfico en la capital poblana.

De entre las emergencias destacadas, se registró la caída de un árbol sobre el Boulevard Hermanos Serdán, mismo que fue retirado por elementos de Protección Civil Municipal.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla dio a conocer que realizaron patrullajes en la Calzada Zavaleta, Boulevard Forjadores, Diagonal Defensores de la República y la colonia Joaquín Colombres para atender a los ciudadanos que así lo requieran.

De igual manera, se reportó una camioneta varada en una calle inundada cerca del Parque Industrial FINSA, a la altura de Sanctorum, junta auxiliar del municipio poblano de Cuautlancingo.

La fuerte lluvia también sorprendió a pobladores del municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, ubicado en el sureste del estado de Puebla. Esta tarde se instaló el tradicional tianguis en el centro del municipio cuando la precipitación comenzó.

Al filo de las 17:00 horas, el granizo se hizo presente acompañado de rachas de viento que provocaron estragos. Los comerciantes vieron como el aire derribó sus puestos, mientras que el río se llevó su mercancía.

Como pudieron, los locatarios rescataron sus productos pese al riesgo de ser arrastrados por la fuerza de la corriente. Se espera que a la brevedad, el Gobierno Municipal emita información sobre el saldo del operativo para mitigar riesgos.

Con información de N+

GMAZ