Cambio climático

Árboles Caídos y Vehículos Varados Deja Lluvia en la Zona Conurbada de Puebla

Árboles Caídos y Vehículos Varados Deja Lluvia en la Zona Conurbada de Puebla

Lluvia Tormenta Eléctrica Árbol Caído Camioneta Varada Inundación Cuautlancingo PueblaEl Boulevard Hermanos Serdán fue cerrado mientras retiraban el ejemplar. Foto: X @SSC_Pue

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Tormenta eléctrica en Puebla deja árboles caídos y vehículos varados. SSC patrulla para ayudar a los ciudadanos. Infórmate sobre las medidas de seguridad.

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