Sociedad

Aeroméxico Niega Exposición de Datos de Pasajeros tras Presunto Robo de Información

La aerolínea explicó que el acceso no autorizado ocurrió en una plataforma de gestión de información administrada por un proveedor externo

Avión de la aerolínea Aeroméxico. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoAvión de la aerolínea Aeroméxico. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+