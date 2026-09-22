Aeroméxico negó este lunes que se hayan expuesto los datos financieros, contraseñas o información relacionada con los itinerarios de sus clientes, luego de que se reportara el ofrecimiento de una presunta base de datos en Telegram.

En un comunicado, la aerolínea informó que los hallazgos preliminares apuntan a que la información involucrada podría corresponder a datos sustraídos durante un incidente registrado en octubre de 2025, en el contexto de una campaña internacional de ciberataques.

Aeroméxico explicó que el acceso no autorizado ocurrió en una plataforma de gestión de información administrada por un proveedor externo y aseguró que, al momento de conocer la situación, activó sus protocolos de respuesta y aplicó medidas de mitigación.

La empresa detalló que la información presuntamente involucrada comprende nombres y, en algunos casos, fechas de nacimiento, correos electrónicos y números telefónicos.

Aeroméxico señaló que el incidente no afectó su infraestructura tecnológica, operaciones ni servicios, y aseguró que mantiene un monitoreo permanente de la situación en coordinación con las autoridades.

Como medida preventiva, recomendó a sus clientes mantenerse atentos a correos electrónicos, mensajes o llamadas en los que se solicite información personal.

Esta aclaración se da luego de que la Secretaría del Buen Gobierno identificara indicios de una posible exposición de datos personales en un sistema relacionado con Aeroméxico, con más de 15 millones de registros y un peso de 1.10 GB, que incluirían nombre completo, correo electrónico, teléfono, celular, fecha de nacimiento y fecha de alta.

Ante la solicitud de entrevista por parte de N+, la aerolínea declaró que “por el momento no habrá entrevistas sobre el tema”.

Con información de Mónica Garduño N+

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