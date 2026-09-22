Sociedad

Dexter y Simón: Ellos son Cachorros que Buscarán a Personas Desaparecidas en México

Los perros de raza Beagle son integrantes de la nueva Unidad Canina K9 de la Comisión Nacional de Búsqueda

Los cachorros formarán parte de la Unidad Canina K9 de la Comisión Nacional de BúsquedaFoto: CNB
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