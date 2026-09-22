Los binomios caninos son un símbolo de esperanza para México, principalmente por sus habilidades en tareas de rescate. Su presencia es clave para colaborar en desastres naturales, emergencias y ahora en la búsqueda de personas desaparecidas, así lo confirmó la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Los perros trabajan en equipo con humanos, ambos están capacitados para realizar una tarea específica. No obstante, el perro es quien se desplaza y resuelve muchas complejidades. Su nariz tiene una alta capacidad olfativa, la cual es 40 veces más que la de una persona.

En ese sentido, los binomios son de suma importancia en la prevención de delitos, en el auxilio a la población y en la búsqueda y rescate. En nuestro país son reconocidos por su labor para buscar víctimas tras desastres naturales como huracanes o sismos.

Dexter y Simón formarán parte de la nueva Unidad Canina K9 de la CNB. Los dos cachorros beagle se unen para fortalecer las capacidades y equipamiento para localizar a personas desaparecidas.

Los beagle se caracterizan por ser la raza con el olfato más potente, ya que tienen más de 220 millones de receptores olfativos. Su tamaño es mediano-pequeño, y aunque su cuerpo es compacto, también es fuerte. Otra de sus virtudes es que son amigables, curiosos e inteligentes. Son determinados al momento de rastrear, por lo que cuando detectan un aroma, se enfocan por completo en él.

“Cada nueva capacidad y cada esfuerzo que sumamos tiene un mismo propósito: buscar mejor, llegar más lejos y contribuir a que más personas regresen con sus familias”, afirmó la Comisión.

Los nuevos cachorros, Dexter y Simón, comenzarán una etapa de entrenamiento junto a sus manejadores, donde desarrollarán habilidades para participar en las búsquedas especializadas encabezadas por familiares de personas desaparecidas, madres buscadoras, colectivos, autoridades y fuerzas armadas.

También se suman a Molly, una Pastor Belga Malinois, quien junto a su manejadora forman parte de la Unidad K9 de la CNB. Este ejemplar ya no es un cachorro, así que prácticamente será maestra de los Beagles. Su especialidad es la búsqueda en territorio y campos subacuáticos. Su olfato, entrenamiento y aprendizaje, está focalizado en localizar personas.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la cifra acumulada histórica de personas desaparecidas y no localizadas en México supera los 131 mil 200 casos.

Las entidades con mayor concentración de casos acumulados son Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Nuevo León.

EPP