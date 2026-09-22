Accidentes

Habitantes de Acayucan y Soconusco, Veracruz, Reportan Fuertes Olores a Amoniaco

Pobladores al sur de la entidad reportaron un hedor a químico. Las autoridades indicaron que provienen de la Planta de Sal de Jáltipan

Habitantes de Acayucan y Soconusco, Veracruz, Reportan Fuertes Olores a AmoniacoPresuntamente, el viento habría llevado el olor a las comunidades. Foto: N+

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Habitantes del sur de Veracruz preocupados por olor a amoniaco. Autoridades vinculan el fenómeno con incendio en planta de sal. El viento llevó el olor a municipios vecinos.

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