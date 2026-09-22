Habitantes de Acayucan y Soconusco, municipios localizados en la zona sur de la entidad veracruzana, reportaron que se ha registrado un fuerte olor a amoniaco en diferentes sectores de los municipios mencionados con anterioridad.

Ante ello, autoridades de Protección Civil (PC) dijeron que la presencia del olor estaría relacionada con la dispersión de gases provenientes de la zona de la planta de sal afectada por el incendio registrado en Jáltipan de Morelos, hace una semana.

La Coordinación Regional de Protección Civil en la zona sur de la entidad dio a conocer que las condiciones del viento favorecieron el desplazamiento del olor hacia municipios vecinos. Agregó que esta condición no representa un riesgo grave para la población, además de que el incendio en la planta de sal permanece bajo control.

En el caso de las escuelas, las autoridades señalaron que corresponderá a las directivas de cada plantel determinar, conforme a las condiciones particulares de la zona, si resulta necesario suspender actividades.