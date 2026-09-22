El rápido desarrollo del huracán Polo, que se ubica en el océano Pacífico, ha alertado a las poblaciones en al menos cuatro estados del país, así como generado el despliegue de diversos operativos por parte de los tres niveles de gobierno para salvaguardar a los habitantes.

La noche del lunes alcanzó categoría 2 dentro de la escala Saffir-Simpson, en la cual se encuentra hasta el momento, pero se prevé que alcance el máximo nivel de destrucción este martes 22 de septiembre 2026, con vientos sostenidos de hasta 260 km/h.

El ciclón pasó de tormenta tropical a huracán el domingo y en pocas horas elevó su intensidad, de acuerdo con las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este martes, se proyecta que la trayectoria del huracán Polo se encuentre, alrededor de las 06:00 horas, como categoría 4, con vientos sostenidos de 215 km/h y que su centro se ubique a 285 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero.

Posteriormente, a las 17:00 horas, alcanzaría la categoría 5, con vientos sostenidos de 260 km/h. Se prevé que se localice a 260 kilómetros al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero.

🌀⚠️ El #Huracán #Polo se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson en el océano Pacífico.



🌀 Su amplia circulación generará #Lluvias intensas en zonas de #Guerrero y #Oaxaca.



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Debido a la amplia circulación del sistema, se refuerza la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Guerrero; muy fuertes en Michoacán (costa y sur) y fuertes en Jalisco (oeste y sur) y Colima.

Además, se extiende la zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

Se prevé oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Michoacán y Guerrero, de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Oaxaca, así como mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco y Colima.