Pronóstico del tiempo

Trayectoria Huracán Polo Este Martes: Estados Afectados y Cuál es su Categoría

Se pronostica que el ciclón alcance la categoría 5 en las próximas horas; no está previsto que toque las costas mexicanas, aunque sus efectos sí serán considerables en parte del territorio nacional

Avanza huracán Polo en el océano PacíficoOjo del huracán Polo captada en imagen satelital por el NOAA. Foto: Reuters
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