Pronóstico del tiempo

Huracán Polo Se Fortalece Rápidamente y Alcanza Categoría 4

El ciclón se ubicó a 530 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo y a 340 kilómetros al sur de Zihuatanejo, mientras avanzaba hacia el este-sureste

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
Huracán Polo se Intensifica a Categoría 4 con Vientos de 215 km/h

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+