El huracán Polo alcanzó la categoría 4 en el Pacífico mexicano, con una intensidad sorpresiva, y se espera que genere fuertes lluvias, pero permanecerá mar adentro.

A las 00:00 horas de este martes, el ciclón se ubicó a 530 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima, y a 340 km al sur de Zihuatanejo, Guerrero, mientras avanzaba hacia el este-sureste a 7 km/h, con vientos máximos de 215 km/h, así como rachas de 260 km/h.

Para las 3:00 horas, el centro del ciclón se alejó de costas mexicanas, pero continuaba intensificándose rápidamente, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

En ese momento, el huracán se localizó a 555 km de Manzanillo y a 345 km de Zihuatanejo, con vientos máximos de 240 km/h, a una velocidad de 9 km/h.

En cuatro horas, Polo evolucionó dos niveles. A las 21:00 del centro de México, se intensificó a categoría 2, pero a la medianoche del lunes, ya era categoría 4.

"Se pronostica una intensificación rápida continua durante el próximo día más o menos, y Polo podría convertirse en un huracán de categoría 5 potencialmente catastrófico hoy o el miércoles", añadió el NHC.

Los fuertes vientos del huracán se extienden hasta 55 km desde el centro, y su impacto alcanza los 150 km de distancia.

En la escala Saffir-Simpson, los huracanes de categoría 4 tienen vientos de entre 210 y 250 km/h, mientras que los huracanes de categoría 5 superan los 250 km/h.

Según los pronósticos, Polo girará bruscamente hacia el noroeste y el oeste-noroeste, bordeando la costa mexicana durante unos días sin tocar tierra.

Se emitió una alerta de tormenta tropical para parte de la costa al sur de Manzanillo, hasta Tecpan de Galeana, Guerrero, lo que significa que es posible que se presenten condiciones de tormenta tropical en la zona en los próximos dos días.

Se pronosticaron fuertes lluvias con potencial de inundaciones y deslizamientos de tierra en los estados de Guerrero y Michoacán hasta el jueves.

Foto: NOAA.

Asimismo, se esperaban lluvias de menor intensidad en las zonas costeras de los estados de Oaxaca, Colima y Jalisco.

Durante la tarde del lunes, policías de Guerrero transmitieron por megáfonos mensajes sobre la posibilidad de tormentas eléctricas en playas y avenidas de Acapulco.

"Te recomendamos realizar acciones de prevención en tu casa o trabajo, revisar las condiciones de seguridad en tu domicilio y ubicar tu refugio temporal más cercano", avisaron.

La popular zona turística fue devastada por el huracán Otis en 2023.

"La gente queda un poquito alarmada", dijo a la AFP Alfredo Mondragón, prestador de servicios turísticos en la playa.

"Está muy bien, es seguridad para el vacacionista", dijo, por su parte, Benjamín Martínez, quien llegó el domingo a Acapulco desde la Ciudad de México en auto. Su plan era regresar el jueves pero considera volver antes.

La temporada de ciclones en México se extiende de mayo a noviembre y afecta cada año tanto las costas del Pacífico como las del Atlántico.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca, además de Guerrero.

Los gobiernos de Guerrero y Michoacán suspendieron las clases en algunas regiones.

La "lluvia podría producir inundaciones y deslaves potencialmente mortales", alertó el NHC.

Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, informó que fue habilitado un refugio temporal en el CONALEP 27 de Zihuatanejo.

Mientras que autoridades de Jalisco mantuvieron la alerta azul para Autlán, Ayutla, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, El Grullo, La Huerta, El Limón, Villa Purificación, Tolimán, Tomatlán y Tuxcacuesco.

Con información de Agencias

ASJ