En entrevista exclusiva para N+ FORO, Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó cómo será la evolución del nuevo huracán Polo en el Pacífico mexicano día por día, ciclón que alcanzará la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson.

La escala Saffir-Simpson es una herramienta que clasifica los huracanes de la categoría 1 a la 5, según la velocidad máxima sostenida del viento y calcula el nivel de los posibles daños a las estructuras. No toma en cuenta otros peligros potencialmente mortales como marejadas ciclónicas, inundaciones por lluvia o tornados, de acuerdo con información del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Fabián Vázquez Romaña explicó que el huracán Polo seguirá intensificándose durante los próximos días en las costas del Pacífico mexicano. Dijo que es muy probable que este mismo lunes el ciclón se intensifique a categoría 2.

Apuntó que a las 06:00 horas del martes, 22 de septiembre de 2026, será huracán categoría 3 y en la tarde, aumentará a 4.

“Seguiría contundentemente intensificándose hasta que alcance la categoría 5 entre el miércoles y jueves, muy cerca de la costa de Colima y Michoacán”, señaló el funcionario.

Agregó que la trayectoria del huracán Polo tendrá muy poco desplazamiento durante hoy y mañana, y a partir del miércoles, se acelerará hacia el noroeste de forma paralela, por lo que sus efectos se extenderán gradualmente a partir de la noche del 22 de septiembre con lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje de hasta ocho o nueve metros de alto.

“Es un evento que va a durar casi toda la semana con afectaciones en el Pacífico mexicano y a pesar de que no se espera, en este momento, que el centro del ciclón ingrese a tierra, los efectos sí se van a estar sintiendo porque va a estar muy cerca de la costa”, subrayó Fabián Vázquez.

El funcionario destacó que hoy solo lloverá en Oaxaca y Guerrero. A partir de mañana, las precipitaciones de extenderán a Michoacán, Colima y Jalisco. Serán tres días de lluvias intensas para los tres estados, indicó.

Expuso que el centro del ciclón estará a 100 kilómetros de la costa de Colima, distancia que “no le resta peligrosidad. Es un sistema que hay que tener muchísimo cuidado y seguir las indicaciones de las autoridades locales porque los efectos indirectos que van a tener van a ser muy severos los próximos días”.

RMT