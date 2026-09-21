Pronóstico del tiempo

Este Día Huracán Polo Alcanzará Categoría 5, la Máxima en la Escala Saffir-Simpson

El Servicio Meteorológico Nacional alerta por tres días consecutivos de lluvias en al menos tres estados de la República mexicana por efectos del ciclón

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Huracán Polo Podría Alcanzar Categoría 5: SMN Alerta sobre su Fuerza

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Huracán Polo se intensificará a categoría 5. Lluvias y vientos afectarán el Pacífico mexicano. Conoce el impacto en Oaxaca, Guerrero, Colima, Michoacán y Jalisco. Mantente informado y seguro.

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