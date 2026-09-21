Seguridad

Dan 60 Años de Prisión a Hombre por Abusar de Adolescente en Nuevo León

El sujeto condenado tuvo contacto con una menor de 13 años durante el 2025 al norte del estado

SetenciadoEl sujeto permancerá en la carcel durante 60 años. Foto: FGJNL

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