Un hombre fue condenado a 60 años de prisión luego de ser encontrado culpable por abusar de una menor de 13 años de edad. Los hechos ocurrieron durante el año 2025 en un municipio ubicado al norte de Nuevo León.

Fue durante una audiencia donde un juez de control determinó que el hombre, identificado como Néstor 'N', era culpable de los delitos de equiparable a la violación y corrupción de menores.

Néstor 'N', permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, lugar donde tendrá que cumplir dicha sentencia. Además de esta condena, el sujeto también deberá realizar el pago correspondiente a la reparación del daño comentido contra la víctima.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) mencionó que Néstor 'N habría tenido contanto con la adolescente para posteriormente abusar de ella en contra de su voluntad. Estas agresiones provocaron que la víctima presentara lesiones físicas, afectaciones psicológicas y cambios en su comportamiento.

Hasta el momento se desconoce si la víctima ya recibe atención psicológica, por lo que se espera que se revelen más datos durante los próximos días. Autoridades tampoco señalaron como se realizará el pago de reparación.