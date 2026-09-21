Los dueños de vehículos que circulan en el Valle de México, deben estar atentos al funcionamiento del Hoy No Circula este 22 de septiembre de 2026, y así evitar multas por incumplimiento del programa que restringe la circulación de acuerdo con un calendario por engomados y placas.

Este programa está enfocado en controlar y reducir la contaminación ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), y es administrado por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), así como su homóloga en el Estado de México.

Si eres automovilista, debes consultarlo regularmente, además de estar pendiente de la Calidad del Aire en el Valle de México. Toda vez que cuando los contaminantes exceden los niveles permitidos se activa la Contingencia Ambiental y con ella el Doble Hoy No Circula en el Valle de México.

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Dado que, hasta las 15:00 horas de este lunes en la mayoría de las alcaldías y municipios la calidad del aire fue calificada como "Aceptable", no se ha determinado activar el Doble Hoy No Circula para este martes, lo que significa que el programa operará en su versión diaria.

Es decir que este 22 de septiembre de 2026 el Hoy No Circula aplicará para los vehículos con engomado ROSA, terminación de PLACA 7 y 8 y HOLOGRAMA 1 y 2.

En tanto que los autos que exentan dicha restricción a la circulación son aquellos con holograma 00 y 0, así como vehículos eléctricos e híbridos, y los automóviles conducidos por personas con discapacidad.

El programa aplica de 05:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de Ciudad de México (CDMX), así como en 18 municipios del Estado de México que pertenecen a la Zona Conurbada del Valle de México. En una nota previa te compartimos cómo aplica el Hoy No Circula este lunes 21 de septiembre de 2026.

Aquellas personas que incumplan esta restricción a la circulación, se harán acreedores a una multa de entre 20 y 30 UMAS, (Unidades de Medida y Actualización).