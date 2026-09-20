Ya se cumplió una semana desde que se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental y debido a que la calidad del aire empeoró durante las últimas horas, acá te decimos si hay Doble Hoy No Circula este lunes 21 de septiembre 2026 en CDMX y Edomex, así sabrás qué carros y placas no circulan por la restricción vehicular activada de la Comisión Ambiental de las Megalópolis (CAMe).

Durante la tarde del sábado 12 de septiembre las autoridades ambiental tomaron la decisión de activar la Contingencia Ambiental en CDMX y el Estado de México y por ende el Doble No Circula. La decisión fue inesperada, incluso se rumoró la posibilidad de que la medida fuera implementada por la refinería de Tula.

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De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de ozono. Esto vuelve probable la posibilidad de que la CAMe implemente medidas adicionales para evitar que la contaminación aumente.

Con esta noticia el riesgo de contaminación aumentó para la población durante las últimas horas, pero las autoridades aún no ven la necesidad de activar la Contingencia Ambiental en el Valle de México. Aún así te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

Debido a que hasta el momento la Contingencia Ambiental está desactivada, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido. Eso quiere decir que este lunes se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con los establecido por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del lunes 21 de septiembre 2026.

Con la Contingencia inactiva, el Hoy No Circula 21 de septiembre 2026 opera con normalidad, lo que significa que los siguientes carros no circulan durante el cuarto lunes del mes:

Carros con holograma 1 y 2 con engomado amarillo .

Autos con terminación de placas 5 o 6 .

Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

Ya que hasta el momento sigue suspendido el Doble Hoy No Circula lunes 21 de septiembre 2026, eso significa que los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex.

AO