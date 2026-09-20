Deportes México vs Colombia: Dónde Ver el Primer Partido de Rafa Márquez con el Tricolor El estratega mexicano debutará en el banquillo de la selección ante uno de los mejores combinados del continente Foto: X (@miseleccionmx) Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 20 sep 2026 | 14:48 CST Actualizado hace 6 horas

Temas relacionados Selección Mexicana

1 min

Llegó la primera Fecha FIFA del calendario en la temporada 2026-2027 y la Selección Mexicana estrenará entrenador. Estos cuatro compromisos marcarán el debut de Rafa Márquez en el banquillo y el primer partido será ante Colombia.

Noticias recomendadas

México se medirá ante una de las potencias del continente en lo que será la primera prueba de Márquez. Este encuentro se jugará en el M&T Bank Stadium de Baltimore el próximo sábado 26 de septiembre.

Este partido se podrá ver en vivo y gratis por la señal de Canal 5 y a través de TUDN en TV de paga. Además podrás seguir el encuentro en streaming por la app de ViX y si no puedes verlo en N+ te traeremos el minuto a minuto en nuestro LiveBlog.