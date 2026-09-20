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México vs Colombia: Dónde Ver el Primer Partido de Rafa Márquez con el Tricolor

El estratega mexicano debutará en el banquillo de la selección ante uno de los mejores combinados del continente

Rafa MárquezFoto: X (@miseleccionmx)

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