México vs Colombia: Dónde Ver el Primer Partido de Rafa Márquez con el Tricolor
El estratega mexicano debutará en el banquillo de la selección ante uno de los mejores combinados del continente
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Llegó la primera Fecha FIFA del calendario en la temporada 2026-2027 y la Selección Mexicana estrenará entrenador. Estos cuatro compromisos marcarán el debut de Rafa Márquez en el banquillo y el primer partido será ante Colombia.
México se medirá ante una de las potencias del continente en lo que será la primera prueba de Márquez. Este encuentro se jugará en el M&T Bank Stadium de Baltimore el próximo sábado 26 de septiembre.
Este partido se podrá ver en vivo y gratis por la señal de Canal 5 y a través de TUDN en TV de paga. Además podrás seguir el encuentro en streaming por la app de ViX y si no puedes verlo en N+ te traeremos el minuto a minuto en nuestro LiveBlog.
El último partido entre México y Colombia terminó con victoria para la escuadra cafetalera por marcador de 4-0 el 11 de octubre de 2025 en AT&T Stadium.