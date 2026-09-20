Isaac del Toro Finaliza Sexto en la Contrarreloj del Mundial de Ciclismo
El ganador de la prueba fue el belga Remco Evenepoel, quien alcanzó su cuarto triunfo consecutivo
El ganador de la prueba fue el belga Remco Evenepoel, quien alcanzó su cuarto triunfo consecutivo
Comenzó la actividad del Mundial de Ciclismo de Ruta en Montreal, Canadá, y el mexicano Isaac del Toro tuvo una destacada actuación al finalizar en la sexta posición de la primera prueba, la Contrarreloj. El oriundo de Ensenada, Baja California, registró un tiempo de 46 minutos y 31 segundos.
El ganador de la prueba fue el belga Remco Evenepoel, quien es un especialista en el Contrarreloj y llegaba como amplio favorito, alcanzando este 2026 su cuarto triunfo consecutivo en esta carrera.
Del Toro terminó 138 segundos por debajo de Remco. El podio de la primera prueba del mundial lo completaron Filippo Ganna y Paul Seixas.
El nacido en Ensenada, Baja California, fue de los últimos en arrancar en la edición que se disputa este año en Montreal, Canadá.
Cabe recordar que Isaac del Toro no pudo contar con el apoyo de su mejor escudero, Edgar Cadena. 'El Chucky' no pudo llegar para el arranque del Mundial de Ciclismo debido a que su visa no llegó a tiempo, aunque se espera que pronto pueda acompañar al 'Torito'.
El prodigio de Flandes fue el último en descender de la rampa de salida y recorrer las calles de Montreal, con tramos llanos, incluyendo un trayecto sobre el circuito de la F1.
El italiano Filippo Ganna igual fue contemplado como uno de los favoritos para llevarse la crono individual, junto con el suizo Stefan Küng y el británcio Etha Hayter.
"Vamos con un flow tremendo. Muchas ganas y coraje para lo que esta en el menú", publicó "El Torito" en la víspera.
La contrarreloj empezó en la Avenue du Parc, una de las principales avenidas del centro de Montreal, y finalizó con un recorrido panorámico y exigente en el Parque Jeanne Mance.
Los pedalistas afrontaron un desnivel positivo de 220 metros, cruzaron el río San Lorenzo para visitar el Circuito Gilles-Villeneuve, sede del Gran Premio de Fórmula 1, antes de regresar al Viejo Montreal y dirigirse a la meta en ascenso.
En la rama femenil, las mexicanas Romina Hinojosa y Sara Roel acabaron en el lugar 28 y 33 respectivamente. La campeona mundial es Marlene Reusser con un tiempo de 50 minutos y 24 segundos.
El próximo domingo 27 de septiembre de 2026, Del Toro disputará la prueba de fondo a lo largo de 273.4 km.
Encabezará la delegación mexicana que se integrará con Eder Frayre, Ulises Castillo, José Antonio Escárcega, Carlos García y Tomás Aguirre. Se espera que se resuelva para entonces el visado de Edgar "Chucky" Cadena e igual se sume al equipo.
ASJ/DMZ