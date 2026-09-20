Comenzó la actividad del Mundial de Ciclismo de Ruta en Montreal, Canadá, y el mexicano Isaac del Toro tuvo una destacada actuación al finalizar en la sexta posición de la primera prueba, la Contrarreloj. El oriundo de Ensenada, Baja California, registró un tiempo de 46 minutos y 31 segundos.

El ganador de la prueba fue el belga Remco Evenepoel, quien es un especialista en el Contrarreloj y llegaba como amplio favorito, alcanzando este 2026 su cuarto triunfo consecutivo en esta carrera.

Del Toro terminó 138 segundos por debajo de Remco. El podio de la primera prueba del mundial lo completaron Filippo Ganna y Paul Seixas.

El nacido en Ensenada, Baja California, fue de los últimos en arrancar en la edición que se disputa este año en Montreal, Canadá.

Cabe recordar que Isaac del Toro no pudo contar con el apoyo de su mejor escudero, Edgar Cadena. 'El Chucky' no pudo llegar para el arranque del Mundial de Ciclismo debido a que su visa no llegó a tiempo, aunque se espera que pronto pueda acompañar al 'Torito'.