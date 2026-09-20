En Ébano, San Luis Potosí Abelardo Ortíz Solís trabajador de la planta de sal en Jáltipan en el sur de Veracruz, y quien muriera en un hospital tras sufrir quemaduras en su cuerpo, fue despedido por sus familiares, y amigos en un campo de béisbol.

En las instalaciones del campo de béisbol 18 de Marzo se le rindió un emotivo homenaje de cuerpo presente que estuvo acompañado de aplausos y música de banda.

Sus compañeros cargaron el féretro y lo llevaron por cada una de las bases del terreno de juego, en un último recorrido. Además, arriba de su féretro fueron colocados sus uniformes deportivos y de trabajo los cuales el Sr. Abelardo Ortiz portó en vida.