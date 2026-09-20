Accidentes

Familiares Rinden Homenaje a Abelardo Ortíz Víctima de Explosión en Planta de Sal de Jáltipan

El acto incluyó música de banda, aplausos y un recorrido especial por el terreno deportivo antes de continuar con las exequias

Familiares y amigos de Abelardo Ortíz le dieron un último adiós tras su muerte en la explosión de la planta de sal en JaltipanFamiliares y amigos de Abelardo Ortíz le dieron un último adiós tras su muerte en la explosión de la planta de sal en Jaltipan. Foto: Cristina Juarez del Sue

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Con música de banda y aplausos, familiares despiden a Abelardo Ortiz en Ébano. San Luis Potosí

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