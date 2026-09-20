Miles de personas han recibido su pago de Pensión Bienestar correspondiente al quinto bimestre del año, pero algunas más quedan pendientes y será en los próximos días que tengan el depósito en sus tarjetas, rumbo al último depósito para adultos mayores, mujeres y otros grupos poblacionales.

Del 21 al 25 de septiembre se realiza la dispersión de los apoyos para los derechohabientes cuyo primer apellido inicie con las letras de la R a la Z, en el siguiente orden:

R: Lunes 21 y martes 22 de septiembre 2026.

S: Miércoles 23 de septiembre 2026.

T, U, V: Jueves 24 de septiembre 2026.

W, X, Y, Z: Viernes 25 de septiembre 2026.

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Durante este periodo, así como ya se ha hecho costumbre, se pagan los siguientes programas y montos bimestrales: Pensión Bienestar para Adultos Mayores, 6 mil 400 pesos; Personas con Discapacidad, 3 mil 300 pesos; Pensión Mujeres Bienestar, 3 mil 100 pesos; Madres Trabajadoras: mil 650 pesos (en la mayoría de los casos).

El pago de septiembre, sin embargo, no es el último del año, sino que el sexto depósito del 2026 se realizará en noviembre.

Según lo han hecho en los últimos periodos, se prevé que el calendario del último pago se realice a partir del primer día hábil del mes, es decir, el martes 3 de noviembre de 2026.

A continuación te compartimos un ejemplo de cómo quedaría organizado el calendario por letras:

A: Día 1.

B: Día 2.

C: Día 3.

D, E, F: Día 4.

G: Día 5.

H, I, J, K: Día 6.

L: Día 7.

M: Día 8.

N, Ñ, O: Día 9.

P, Q: Día 10.

R: Día 11:

S: Día 12.

T, U, V: Día 13.

W, X, Y, Z: Día 14.

Te recordamos que para la Pensión para Adultos Mayores no es necesario realizar una renovación del registro, ni actualización de datos, aunque debes estar pendiente de cambiar tu información de contacto en caso de que no sea la misma que proporcionaste al momento de inscripción.

Los motivos de baja definitiva de este programa ocurren principalmente por fallecimiento, dar información falsa o no corregir problemas en el expediente a tiempo.

En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar las causas de cancelación son similares, además de por no cobrar el apoyo. Cuando las beneficiarias cumplen 65 años, pasan al programa para personas de la tercera edad.