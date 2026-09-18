Transcurrió con éxito más de la mitad del calendario de pagos de la Pensión Bienestar adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, madres trabajadoras y personas con discapacidad de septiembre 2026, por lo que entramos en los últimos días de depósito, por eso te compartimos cuándo termina la quinta dispersión del año y qué apellidos faltan de cobrar su apoyo económico.
El calendario Bienestar termina el próximo viernes 25 de septiembre. Ese día se realiza la dispersión a los últimos beneficiarios, de acuerdo con la primera letra de su apellido inicial. Significa que aún quedan seis fechas de pago a las siguientes letras:
Letra P, Q: Viernes 18 de septiembre 2026.
Letra R: Lunes 21 y martes 22 de septiembre 2026.
Letra S: Miércoles 23 de septiembre 2026.
Letra T, U, V: Jueves 24 de septiembre 2026.
Letras W, X, Y, Z: Viernes 25 de septiembre 2026.
Para que haya mayor claridad con respecto a quienes les pagan la Pensión Bienestar en los últimos días de pago, a continuación te mostramos los apellidos más comunes que faltan de cobrar su apoyo económico, correspondiente al bimestre de septiembre-octubre: