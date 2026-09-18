Transcurrió con éxito más de la mitad del calendario de pagos de la Pensión Bienestar adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, madres trabajadoras y personas con discapacidad de septiembre 2026, por lo que entramos en los últimos días de depósito, por eso te compartimos cuándo termina la quinta dispersión del año y qué apellidos faltan de cobrar su apoyo económico.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez, fue la encargada de publicar el calendario con las fechas de pago Bienestar de septiembre 2026 e incluso varios beneficiarios tuvieron que esperar unas horas para recibir su dinero, debido a la suspensión de los depósitos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Gobernadora de Veracruz Rocío Nahle Confirma Falta de Medicinas en IMSS Bienestar

El calendario Bienestar termina el próximo viernes 25 de septiembre. Ese día se realiza la dispersión a los últimos beneficiarios, de acuerdo con la primera letra de su apellido inicial. Significa que aún quedan seis fechas de pago a las siguientes letras:

Letra P, Q: Viernes 18 de septiembre 2026.

Letra R: Lunes 21 y martes 22 de septiembre 2026.

Letra S: Miércoles 23 de septiembre 2026.

Letra T, U, V: Jueves 24 de septiembre 2026.

Letras W, X, Y, Z: Viernes 25 de septiembre 2026.

Para que haya mayor claridad con respecto a quienes les pagan la Pensión Bienestar en los últimos días de pago, a continuación te mostramos los apellidos más comunes que faltan de cobrar su apoyo económico, correspondiente al bimestre de septiembre-octubre:

Viernes 18 de septiembre 2026

Pérez

Palacios

Peña

Ponce

Palomino

Padilla

Parra

Paredes

Palma

Paz

Pineda

Paez

Pascual

Pimentel

Perea

Pichardo

Pedroza

Pantoja



Lunes 21 y martes 22 de septiembre 2026

Rodríguez

Ruiz

Romero

Rangel

Robles

Rosas

Rubio

Reyes

Rivera

Ramírez

Rocha

Ríos

Rivas

Rojas

Ramos

Rendón

Rincón

Reynoso



Miércoles 23 de septiembre 2026

Sánchez

Salazar

Santiago

Soto

Silva

Sandoval

Solís

Santos

Salas

Serrano

Salinas

Suárez

Sosa

Salgado

Segura

Saucedo

Santana

Solano



Jueves 24 de septiembre 2026

Torres

Trejo

Tapia

Trujillo

Téllez

Tovar

Toledo

Trinidad

Tolentino

Tejeda

Tenorio

Tello

Tinoco

Tamayo

Tirado

Terán

Uribe

Urbina



Viernes 25 de septiembre 2026

Vázquez

Vargas

Velázquez

Vega

Valdez

Valencia

Valenzuela

Villegas

Velasco

Villanueva

Vásquez

Villa

Vera

Villarreal

Villalobos

Wong

Walle

Wilson



AO