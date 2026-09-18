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Últimos Días de Pago Bienestar: Cuándo Termina y Qué Apellidos Faltan de Cobrar en Septiembre

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar de septiembre-octubre 2026 entra en sus últimos días de depósito y aún faltan varios adultos mayores por cobrar

Últimos días calendario de pago Pensión Bienestar septiembre 2026 cuándo termina y qué apellidos faltan de cobrarEl calendario de pagos de la Pensión Bienestar entra en su recta final en septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro

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