Programas sociales

Hoy Inicia Registro de Apoyo de $9,500 para Jóvenes de 15 a 25 Años: Así Te Inscribes

Conoce cómo hacer el registro en línea para recibir el apoyo de 9,500 pesos para hombres y mujeres de 15 a 25 años

Checa Cómo Hacer Registro de Apoyo de 9,500 Pesos para Jóvenes de 15 a 25 AñosEl registro comienza este jueves 17 de septiembre. Foto: Cuartoscuro

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