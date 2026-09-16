Hoy Inicia Registro de Apoyo de $9,500 para Jóvenes de 15 a 25 Años: Así Te Inscribes

Este jueves inicia el registro para jóvenes de 15 a 25 años y para que no pierdas la oportunidad de recibir el apoyo económico de 9,500 pesos, acá te decimos cómo hacer la inscripción por internet.

Pese a que se había informado que el registro comenzaría el 21 de septiembre, las autoridades del programa anunciaron que se adelantarían las incorporaciones para que más hombres y mujeres hicieran su solicitud.

"Ampliamos el periodo de registro porque, atendiendo la instrucción de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, queremos que más estudiantes tengan la oportunidad de acceder a una Beca Bienestar y que nadie se quede fuera de este gran sistema de becas", dijo el coordinador nacional, Julio León.

De esta manera, los jóvenes de 15 a 25 años podrán realizar el registro de la Beca Benito Juárez Media Superior del 17 al 30 de septiembre de 2026. Estos son los requisitos principales para solicitar el programa:

Ser alumno/a inscrito/a en el nivel educativo de bachillerato o de profesional técnico bachiller y los equivalentes a este, en el periodo escolar vigente.

Tener hasta 25 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

No recibir de manera simultánea otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad en México.

CURP.

Clave de Centro de Trabajo CCT.

Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses).

Este programa social para estudiantes de preparatoria y bachillerato otorga un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales a lo largo del ciclo escolar, que va de septiembre a junio, es decir, 5 pagos, que en total son hasta 9,500 pesos.

Es importante aclarar que esta Beca Bienestar apoya a todos los estudiantes de nivel medio superior en escuelas públicas, por lo que no existe un mínimo de edad para solicitarla, pero 15 años es la edad promedio al entrar a este nivel. En caso de ser menor de edad, durante el registro se solicitarán datos del padre, madre o tutor como:

CURP.

Número de celular.

Correo electrónico.

Identificación oficial digitalizada.(INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte o licencia de conducir).

Para hacer el registro al apoyo de 9,500 pesos, los jóvenes de 15 a 25 años deben hacer el trámite por internet en el siguiente link: https://www.becabenitojuarez.gob.mx/.

Ahí deberán iniciar sesión con su Llave MX; si aún no la tienen, primero deberán crear y verificar su cuenta en este enlace: https://www.llave.gob.mx/. Posteriormente, podrán iniciar el registro en línea para la Beca Benito Juárez de preparatoria 2026.

PPP