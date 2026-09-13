Programas sociales

Apoyo Bienestar 30 a 64 Años Reabre Registro del 14-19 de Septiembre: Lista de Apellidos

Esta semana reinicia el registro al apoyo que otorga la Pensión de 30 a 64 años para mujeres y hombres, por eso checa quiénes se inscriben en los módulos del Bienestar

Apoyo Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años reabre registro del 14 al 19 de septiembre 2026 apellidosEl apoyo Bienestar de 30 a 64 aún tiene registro abierto durante septiembre 2026. Foto: Programas para el Bienestar

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