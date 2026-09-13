Programas sociales

Calendario de Pago Pensión Bienestar 14 al 18 de Septiembre: Lista de Adultos que Cobran

Checa las fechas de pago Bienestar de la semana patria, pues la pensión de septiembre 2026 también le llega a mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar del 14 al 18 de septiembre 2026 a qué adultos mayores les paganSigue el pago de la Pensión Bienestar adultos mayores de septiembre 2026. Foto: Gobierno de Chalco
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