Calendario de Pago Pensión Bienestar 14 al 18 de Septiembre: Lista de Adultos que Cobran

Arranca la tercera semana del mes y aunque es de festejo por las fiestas patrias, sigue en marcha el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, y si aún sabes cuándo depositan el apoyo de adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, te compartimos qué letras cobran en las fechas de pago del 14 al 18 de septiembre 2026.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez fue la encargada de anunciar el calendario con las fechas de pago Bienestar de septiembre 2026 y ahí se muestra claramente la suspensión de los depósitos y los beneficiarios que no van a recibir el apoyo económico en su Tarjeta Bienestar por esta pequeña pausa.

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Si sigues sin saber cuándo depositan la Pensión del Bienestar, de acuerdo con las fechas de pago dadas a conocer por Leticia Ramírez, del 1 al 25 de septiembre se va a realizar la dispersión del quinto depósito de las pensiones Bienestar de este año. En este lapso de tiempo, todos los beneficiarios pueden ir con su tarjeta a retirar su dinero al Banco Bienestar más cercano.

Durante esos días todos los beneficiarios que tengan activa su Tarjeta de Bienestar de alguna de las pensiones van a recibir su apoyo económico correspondiente al bimestre de septiembre-octubre 2026.

Para quienes aún no cobran su apoyo y tienen su tarjeta activa, quiere decir que tu dinero está próximo a llegar, por eso acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día esta semana:

Letra M: Lunes 14 y Martes 15 de septiembre 2026.

Miércoles 16 de septiembre no hay pago por feriado del Día de la Independencia.

Letra N, Ñ, O: Jueves 17 de septiembre 2026.

Letra P, Q: Viernes 18 de septiembre 2026.

La Pensión Bienestar para adultos mayores da un pago de 6,400 pesos por beneficiario, mientras que para mujeres de 60 a 64 años es de 3,100 pesos. Es importante recordar que este depósito solo aplica para beneficiarios que ya cuentan con su Tarjeta de Bienestar activa o que anteriormente ya cobraron en al menos una ocasión.

AO