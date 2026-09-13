Mujer Resulta con Quemaduras Mientras Cocinaba por Acumulación de Gas en Veracruz

En Coatzacoalcos, una mujer resultó con graves quemaduras luego de que una onda expansiva se registrara al interior de su domicilio, aparentemente provocada por una acumulación de gas.

La lesionada fue identificada como Alejandra de 54 años de edad, quien al momento del incidente se encontraba en su domicilio intentando preparar sus alimentos.

Los hechos se dieron en la avenida Universidad Veracruzana, entre Reforma y Úrsulo Galván, de la colonia Benito Juárez Norte.

Tras el incidente la mujer fue trasladada por sus propios medios al Hospital IMSS bienestar Valentín Gómez Farías, donde recibió atención médica especializada debido a la gravedad de las quemaduras.

A la vivienda llegaron elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal y personal de Protección Civil, quienes realizaron una inspección y determinarán los daños a la vivienda.