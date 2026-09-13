Accidentes

Mujer Resulta con Quemaduras Mientras Cocinaba por Acumulación de Gas en Veracruz

El hecho se dio en la colonia Benito Juárez Norte en la ciudad de Coatzacoalcos, por una onda expansiva

Explosión por acumulación de gas en CoatzacoalcosLa mujer fue llevada al hospital IMSS bienestar Valentín Gómez Farías para ser atendida. Foto: N+

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En Coatzacoalcos, Alejandra, de 54 años, sufrió quemaduras severas tras una explosión de gas en su casa.

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