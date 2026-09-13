Muere Menor de 4 Años Tras Colapso de una Barda en Chihuahua

Esta tarde se reportó el fallecimiento de un menor de 4 años de edad, luego de que una barda colapsara y cayera sobre él, en la calle 27 de Noviembre, al norte de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, tras el accidente el menor sufrió lesiones de gravedad, principalmente en la cabeza y el pecho. Debido a ello, sus padres lo trasladaron de inmediato a las instalaciones de la Cruz Roja, ubicadas sobre la avenida Juan Escutia.

Al llegar para recibir los primeros auxilios, el menor fue atendido por el personal médico, que realizó maniobras para intentar salvarle la vida. Sin embargo, los esfuerzos fueron insuficientes y se confirmó su fallecimiento.

Ante esto, elementos de la Policía Municipal acudieron a la Cruz Roja para tomar conocimiento de los hechos y avisar a las autoridades ministeriales, quienes continuarán con las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se han precisado las circunstancias en que ocurrió el desplome de la estructura. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones correspondientes, se den a conocer más detalles sobre el caso.