Accidentes

Muere Menor de 4 Años Tras Colapso de una Barda en Chihuahua

El menor sufrió lesiones de gravedad en la cabeza y el pecho, por lo que fue trasladado a la Cruz Roja, donde se confirmó su fallecimiento

Barda deja sin vida a menor de 4 añosBarda deja sin vida a menor de 4 años. Foto: N+

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Un niño de 4 años muere tras el colapso de una barda. Las autoridades investigan las causas del desplome

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Muere Menor de 4 Años Tras Colapso de una Barda en Chihuahua