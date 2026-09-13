Movilidad

Cae Árbol Sobre Dos Vehículos en Viaducto y Deja Seis Lesionados

Cuerpos de emergencia de la Cruz Roja se movilizaron en el lugar para atender a las personas que resultaron heridas

Un árbol de al menos 20 metros de largo cayó sobre dos vehículos en ViaductoFoto: N+
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