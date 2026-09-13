Cae Árbol Sobre Dos Vehículos en Viaducto y Deja Seis Lesionados

Un árbol de al menos 20 metros de largo cayó sobre dos unidades que circulaban a la altura de los carriles centrales de Viaducto Miguel Alemán en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Hay seis lesionados.

Cuerpos de emergencia de la Cruz Roja se movilizaron en el lugar para atender a las personas que resultaron heridas, quienes fueron atendidas por paramédicos.

Personal de Bomberos de la CDMX y elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar para comenzar con el retiro del árbol y el desvío del tránsito vehicular.

Las personas iban a bordo de una camioneta VAN color blanca y un automóvil compacto color plata, cuando el árbol cayó estrepitosamente sobre los vehículos, provocando lesiones en sus extremidades.

Los ocupantes lograron salir de las unidades por su propio pie, y ya son atendidos por paramédicos.

El siniestro ocurrió sobre Viaducto Miguel Alemán con dirección a la zona oriente de la Ciudad de México, rumbo al Aeropuerto de la Ciudad de México. Los carriles centrales se encuentran cerrados.

Antonio Méndez, conductor de uno de los vehículos afectados, declaró a N+ Foro que iba circulando por la vía cuando escuchó el crujir del árbol y vio cómo caía a escasos centímetros de ellos. Ahora pide al Gobierno de la Ciudad de México que les ayude con el siniestro.

“De repente escuchamos al crujir del árbol y nos cayó de golpe. No alcanzamos a avanzar un poquito más porque teníamos varios carros adelante. Nos quedamos como a un metro de que no nos golpeara a nosotros”, señaló.